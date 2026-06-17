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Muere Hans Marwitz, ícono del relato deportivo en Chile

El “Gringo”, como era conocido, destacó por sus narraciones tanto en radio como en TV.

Carlos Madariaga

Muere Hans Marwitz, ícono del relato deportivo en Chile

Muere Hans Marwitz, ícono del relato deportivo en Chile / Ministerio del Deporte

El mundo del periodismo y el fútbol en Chile están de luto luego que se diera a conocer la muerte del destacado relator Hans Marwitz.

El “Gringo”, como era conocido entre los fanáticos del deporte en el país, destacó por sus narraciones en radio y televisión.

De hecho, es en radio donde Hans Marwitz construyó su carrera, donde se inició en el relato a los 19 años, en 1960, en Radio Corporación para sustituir de emergencia a Raúl Prado Cavada.

Tras ello, fue parte de “Más Deporte” en Radio Nacional de Chile y luego en Radio Cooperativa, además de otro paso posterior en Radio Biobío.

A la televisión se sumó en 1989, cuando llegó al área deportiva de Canal 13, donde su nombre se hizo aún más conocido al ser parte de grandes transmisiones del fútbol mundial, como Copas Américas y Copas del Mundo. “Con Tito Fouillioux mayoritariamente me tocó trabajar, estuvimos en 3 mundiales y con Nestor Isella, gran compañero, un tipazo, gran jugador primero y después ya nos fuimos conociendo. Pase un mundial de Francia pero notable con Nestor Isella”, recordó en 2020, cuando conversó con Aldo Schiappacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”.

En aquella charla, también reflexionó respecto a su devenir en la actividad. “El mejor amigo que me regaló el fútbol es Nelson Acosta. Fantástico, iniciamos una amistad muy bonita y como Nelson era aficionado al dominó, junto a Italo Traverso, su eterno preparador físico, hacíamos unos cuartetos de dominó formidables, incluso en la época en que había polémicas para ingresar a Pinto Durán, iba en mi auto y realmente iba a jugar dominó. Nunca le pedí la formación del equipo en Pinto Durán a Nelson Acosta, hicimos un acuerdo, jamás vamos a meter el fútbol de por medio”, cerró en aquel entonces quien por estas horas ha dejado de existir, dejando un legado imborrable en la actividad.

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