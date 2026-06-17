;

VIDEO. Los buscan con drones: camión que transportaba novillos vuelca y provoca fuga de los animales en Temuco

El acoplado perdió estabilidad durante una maniobra y quedó de costado. Carabineros desplegó un operativo con drones para localizar a los ejemplares.

Martín Neut

Matías Gallegos

Novillos en Temuco

Novillos en Temuco

Un camión que transportaba ganado protagonizó un accidente la tarde de este martes en Temuco, región de La Araucanía, luego que el acoplado donde viajaban los animales volcara en plena maniobra, provocando la fuga de varios novillos por distintos sectores de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Los Pioneros con Manuel Recabarren, cerca del acceso al Frigorífico Temuco.

Revisa también:

ADN

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que el conductor gira hacia Los Pioneros y el carro pierde estabilidad, inclinándose hasta quedar completamente de costado sobre la calzada.

Tras el volcamiento, varios novillos escaparon del acoplado y comenzaron a correr entre los vehículos que transitaban por el sector. Uno de los animales resultó lesionado, mientras que los demás huyeron en distintas direcciones.

Carabineros y los encargados del transporte iniciaron un operativo para recuperar a los animales, apoyados por drones para monitorear sus desplazamientos. Las labores de búsqueda continuaban mientras el tránsito permanecía parcialmente afectado en el sector.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad