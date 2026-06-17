Un camión que transportaba ganado protagonizó un accidente la tarde de este martes en Temuco, región de La Araucanía, luego que el acoplado donde viajaban los animales volcara en plena maniobra, provocando la fuga de varios novillos por distintos sectores de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Los Pioneros con Manuel Recabarren, cerca del acceso al Frigorífico Temuco.

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que el conductor gira hacia Los Pioneros y el carro pierde estabilidad, inclinándose hasta quedar completamente de costado sobre la calzada.

Tras el volcamiento, varios novillos escaparon del acoplado y comenzaron a correr entre los vehículos que transitaban por el sector. Uno de los animales resultó lesionado, mientras que los demás huyeron en distintas direcciones.

Carabineros y los encargados del transporte iniciaron un operativo para recuperar a los animales, apoyados por drones para monitorear sus desplazamientos. Las labores de búsqueda continuaban mientras el tránsito permanecía parcialmente afectado en el sector.