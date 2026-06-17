“Se trata de una denuncia grave”: UNICEF exige aclarar con urgencia el paradero de niños haitianos investigados en Chile

UNICEF se pronunció sobre el caso de los menores haitianos cuyo ingreso al país es investigado tras los antecedentes revelados por la Contraloría, solicitando a las autoridades esclarecer rápidamente su situación y ubicación.

Mediante una declaración pública, el organismo pidió a las instituciones del Estado involucradas en migración y extranjería “aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes".

Además, advierten que “se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación".

La agencia de Naciones Unidas recordó que Chile cuenta con un marco legal que regula la migración de niños, niñas y adolescentes y que establece obligaciones específicas de protección para los organismos competentes.

Asimismo, enfatizó la necesidad de determinar “dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso" y conocer las acciones de búsqueda que actualmente están desarrollando las instituciones del Estado.