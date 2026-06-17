Inicia postulación al Subsidio DS1 2026: revisa cómo acceder al beneficio para tener casa propia

Ya está abierto un nuevo proceso de postulación al Subsidio DS1, beneficio entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para apoyar a familias de clase media que buscan acceder a la casa propia.

El aporte estatal está dirigido a personas que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro.

Cabe señalar que, dependiendo del tramo de postulación, el apoyo permite comprar una propiedad nueva o usada.

¿Cómo postular al Subsidio DS1 del Minvu?

El proceso considera tres modalidades. La postulación automática comenzó el martes 16 de junio, a las 08:30 horas, y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026, a las 16:00 horas. Esta alternativa está dirigida a quienes participaron en el segundo llamado del Subsidio DS1 realizado en noviembre de 2025 y no fueron seleccionados. En estos casos, las personas podrán revisar y aceptar la propuesta del Minvu, cambiar región, comuna o tramo, o rechazarla para postular por otra vía.

La postulación en línea comenzó este miércoles 17 de junio, también desde las 08:30 horas, y se mantendrá abierta hasta el 30 de junio, a las 16:00 horas. Esta opción está pensada para quienes tienen ClaveÚnica (disponible aquí), cuentan con sus ahorros en instituciones conectadas directamente con el Minvu y no necesitan acreditar situaciones especiales.

En tanto, la solicitud mediante Formulario de Atención Ciudadana (ingresar aquí) estará disponible desde el 19 de junio y también cerrará el 30 de junio, a las 16:00 horas. Esta vía está orientada a quienes no puedan usar las modalidades anteriores y deban adjuntar documentación adicional.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los principales requisitos figuran tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente, poseer ClaveÚnica y mantener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad.

Además, la cuenta debe haber sido abierta a más tardar el 30 de mayo de 2025, y el ahorro mínimo requerido debe figurar como saldo disponible al 29 de mayo de 2026.

En el caso de personas extranjeras, deberán contar con residencia definitiva vigente, acreditada mediante cédula de identidad para extranjeros. El llamado estará disponible hasta fin de mes y los interesados pueden revisar los detalles de cada tramo en las plataformas oficiales del Minvu.