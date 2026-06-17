Por hasta 6 horas: corte de agua afectará a conocida comuna de Santiago este miércoles 17 de junio

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes confirmaron interrupciones en el suministro para una comuna de la región Metropolitana durante este miércoles 17 de junio.

Según informó la compañía, el corte de agua se debe a un cambio de válvula en un sector específico de la capital.

Cabe señalar que la interrupción del suministro es en una zona acotada de una comuna, es decir, no en la totalidad de la misma. En tanto, el corte se podría prolongar por hasta 6 horas.

A continuación, el horario y la zona afectada por la interrupción del suministro:

Puente Alto : desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.