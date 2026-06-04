Alivio para las “casas polilla” en Coquimbo: Minvu prioriza recursos nacionales para reparar viviendas dañadas

Viviendas prácticamente inhabitables, filtraciones de agua generalizadas, fatiga de materiales y severas plagas de polillas y roedores. Esa es la crítica realidad que enfrentan cientos de familias en la Región de Coquimbo justo ante el inicio de las lluvias invernales.

Frente a esta crisis habitacional, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó hasta la comuna de Coquimbo para reunirse con los vecinos de la población Eugenio Marzal en Las Torres, donde anunció una histórica asignación de recursos: de un fondo nacional de 200.000 UF correspondiente al subsidio DS-27, la mitad (100.000 UF) será destinada exclusivamente a esta región.

El drama de los vecinos: “Se ven las nubes desde mi casa”

La noticia fue recibida con esperanza por una comunidad que lleva más de tres décadas habitando estructuras deterioradas. Los relatos de los propios vecinos de la población Eugenio Marzal dan cuenta de condiciones extremas de vulnerabilidad.

“Mi casa está inhabitable, se ven las nubes, se ve el cielo. Las palomas han hecho lo suyo, los ratones, la polilla... el segundo piso está perdido completo. En la noche se escucha cómo los ratones van escarbando, casa por casa”, comentan.

Otra de las residentes afectadas relató el impacto psicológico de la situación: “Siento los ratones arriba y las polillas son insoportables. No duermo en la noche porque me da miedo, además vivo sola”.

300 subsidios para el combate de insectos xilófagos

El jefe de la cartera de Vivienda detalló que el beneficio se canalizará a través del programa para detener el daño provocado por plagas de insectos xilófagos (que destruyen la madera). Las postulaciones se abrirán durante este mes de junio.

Meta de cobertura: Se otorgarán 300 subsidios en total para la Región de Coquimbo.

Se otorgarán en total para la Región de Coquimbo. Foco local: La prioridad del Minvu es lograr que la totalidad de la población Eugenio Marzal, que abarca 180 viviendas, califique y quede cubierta por el beneficio.

“Dentro del subsidio DS-27, que es el que arregla viviendas ya construidas, levantamos el capítulo de xilófagos, que estaba algo escondido, y asignamos la mitad del presupuesto del país completo a esta región”, explicó el ministro Poduje.

De acuerdo con el cronograma presentado por la autoridad de Vivienda, las reparaciones definitivas en los hogares beneficiados están proyectadas para ejecutarse durante el primer semestre de 2027.

Pensando en la seguridad inmediata de las familias mientras se inician los trabajos, el Minvu confirmó que también estarán disponibles subsidios de arriendo para aquellas personas que requieran dejar temporalmente sus viviendas debido al nivel de riesgo e inhabitabilidad que presentan.