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Gobierno busca votos para aprobar aumento de la deuda pública: PDG mantiene dudas y la DC pone condiciones

El Ejecutivo necesita al menos 78 votos para aprobar el incremento del endeudamiento en hasta US$6.200 millones.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

Este miércoles, a partir de las 10:00 horas, la Sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a incrementar el endeudamiento público de 2026 en hasta US$6.200 millones.

La iniciativa ya superó su trámite en las comisiones de Hacienda y Economía gracias al respaldo de los parlamentarios oficialistas que integran ambas instancias.

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Debido a que se trata de una norma de quórum calificado, el Ejecutivo necesita reunir al menos 78 votos en la Cámara para aprobarla. Hasta ahora, cuenta con el respaldo de los diputados de Republicanos, la UDI, RN, Evópoli, independientes del bloque y el Partido Nacional Libertario, consignó La Tercera.

Con ello, suma 76 votos considerados seguros. Sin embargo, esa cifra aún no le permite alcanzar la mayoría requerida, por lo que el respaldo del Partido de la Gente (PDG) y de la Democracia Cristiana (DC) será determinante.

PDG y DC mantienen en suspenso su postura

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que “existen dudas. Todavía estamos en una discusión interna para poder salir a comunicar una decisión unitaria. Hay hartas visiones en contra y justificadas”, de acuerdo al medio antes citado.

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Agencia UNO | Juan Marcelo Valenzuela / Oscar Guerra

La DC también mantiene su postura en evaluación. Durante un almuerzo realizado el martes en el Congreso, comenzaron a delinear una estrategia para explorar algún espacio de diálogo.

Aunque la posición inicial es rechazar el proyecto, se acordó abrir una negociación con el Ministerio de Hacienda para respaldarlo, siempre que se reviertan los recortes presupuestarios en salud, según consignó La Tercera.

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