Sueldo mínimo sube en Chile: Senado despacha ley con reajuste retroactivo a mayo

El Senado despachó este martes el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual, luego de aprobar en particular los artículos pendientes de la iniciativa que ya había recibido luz verde en la Cámara de Diputados.

Con ello, el sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años quedó fijado en $553.553, cifra que representa un aumento de $14.553 respecto de los actuales $539.000 y equivale a un reajuste de 2,7%, retroactivo al 1 de mayo de 2026.

Durante el debate, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la propuesta señalando que el país enfrenta una “emergencia laboral”, recordando que la tasa de desempleo alcanza el 9,1%, con cerca de 950 mil personas sin trabajo. “Tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo de quienes ganan el salario mínimo con la esperanza de quienes hoy ganan cero porque están desempleados”, afirmó.

El Ejecutivo argumentó que el reajuste busca compensar la inflación acumulada entre enero y abril de este año sin afectar aún más un mercado laboral que, según datos oficiales, ha destruido cerca de 40 mil empleos formales en el último trimestre.

La principal votación ratificó el artículo que fija el nuevo salario mínimo con 35 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, manteniendo el texto aprobado previamente por la Cámara.

Además, el proyecto establece un ingreso mínimo de $412.938 para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, junto con reajustes a la asignación familiar, maternal y al subsidio familiar.

La iniciativa también contempla que, a partir del 1 de enero de 2027, estos montos se ajusten automáticamente según la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2026. Asimismo, el Gobierno deberá presentar un nuevo proyecto de reajuste del salario mínimo a más tardar en junio de 2027.