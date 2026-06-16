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“Espero que el Senado diga que no”: diputada Zandra Parisi rechaza AC contra Grau y asegura que “ha sido una pérdida de tiempo”

La parlamentaria del PDG cuestionó el libelo contra el exministro de Hacienda, advirtiendo que su tramitación afecta la agenda legislativa del Congreso.

Martín Neut

Zandra Parisi

Zandra Parisi / Oscar Guerra

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, expresó reparos frente a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionando tanto su pertinencia como el efecto que tendría en la agenda legislativa.

El libelo se discute en el Congreso en medio de críticas sobre el uso recurrente de este mecanismo de fiscalización.

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En ese contexto, Parisi manifestó su deseo de que la instancia no avance en el Senado. “Espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación”, afirmó a La Tercera.

La parlamentaria sostuvo que su rechazo no responde a la disputa política, sino al impacto en la tramitación de proyectos de ley. “Van a ser aproximadamente dos semanas que no se van a estar tramitando leyes que son realmente importantes para Chile”, advirtió.

“Después de hacer el análisis, tomaremos la decisión”

En esa línea, cuestionó la utilidad de este tipo de procesos. “Nadie quiere esto, ¿para qué sirve?”, señaló, agregando además que, a su juicio, “han sido una pérdida de tiempo”.

Pese a sus críticas, Parisi aclaró que el PDG aún no define su postura final respecto a la acusación.

“Nos escuchamos cuáles son nuestras posturas, pero después de hacer el análisis en conjunto, tomaremos la decisión”, explicó, indicando que la bancada discutirá el tema antes de votar.

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