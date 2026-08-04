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Senadora Cicardini tilda de incomprensible veto de gobierno a olvido financiero: “Prefieren estar del lado de los bancos”

La parlamentaria socialista acusó a las autoridades nacionales de dar la espalda a deudores que requieren con urgencia un respiro económico.

Mario Vergara

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Oscar Guerra

La senadora socialista Daniella Cicardini criticó duramente las decisiones legislativas del Ejecutivo en materias de economía y previsión social. Como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, la legisladora cuestionó la idoneidad del proyecto de Sala Cuna Universal y el veto presidencial a la megarreforma financiera, acusando un sesgo que perjudica a los ciudadanos más vulnerables.

Respecto a la iniciativa de salas cuna, la parlamentaria manifestó profundas dudas sobre su financiamiento y equidad social. De hecho, la congresista afirmó categóricamente que “‘Sala cuna universal’ le queda bien poco al nombre, porque efectivamente hay una discriminación”. Según su análisis, esta brecha afectará a las trabajadoras que no logren costear el diferencial del copago que la propuesta legaliza.

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Asimismo, Cicardini catalogó el proyecto como una medida regresiva para quienes ya poseen este derecho adquirido e íntegramente pagado por sus empleadores. En relación a la polémica fórmula de financiamiento estatal, la parlamentaria criticó que se pretenda “meterle mano al seguro de cesantía”, advirtiendo que, ante el desempleo femenino del 10% en Atacama, la idea equivale a “desvestir un santo para vestir a otro”.

Financiamiento a privados y olvido financiero

La parlamentaria sumó críticas a la entrega de fondos públicos durante los primeros dos años, puesto que, bajo la administración del Presidente Kast, estos fondos “van a ir directamente a salas cunas privadas que no tienen reconocimiento oficial”. Aseveró que estas instituciones privadas no garantizan planes educativos adecuados, infraestructura óptima ni personal capacitado, configurando un “retroceso enorme” en calidad.

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fundaciones transparentes - Daniella Cicardini

Por otra parte, la legisladora fustigó en duros términos el veto supresivo que el gobierno aplicará al derecho al olvido financiero. Ante esta polémica medida que frena la segunda oportunidad de los deudores, Cicardini acusó que “el gobierno decidió favorecer a los bancos y negarle la posibilidad a aquellas personas de poder tener una segunda oportunidad”, tildándolo de “incomprensible e inaceptable”.

Para finalizar, la senadora recalcó que el Congreso ya había resuelto esta materia de manera democrática y que la osadía del Ejecutivo de ingresar este veto implica “darle la espalda a aquellas personas que están asfixiadas por deudas incobrables”. Sentenció que defenderá a los “más de 4 millones de chilenos y chilenas que necesitan una segunda oportunidad, necesitan un respiro, un oxígeno”, persistiendo en la agenda de deudores en el Parlamento.

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