Alerta por hantavirus: esta es la región que concentra la letalidad más alta de Chile durante 2026

La región de Los Lagos registra la mayor letalidad por hantavirus del país en lo que va de 2026, con un 66,6%, en medio de la Alerta Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud (Minsal) hasta el 31 de julio de 2027 para reforzar la vigilancia y la respuesta frente a la enfermedad.

Según el último informe epidemiológico, la región suma nueve casos confirmados y seis fallecidos. A nivel nacional, en tanto, se contabilizan 46 contagios y 18 muertes, lo que representa una letalidad del 39%, cifra superior al 18% reportado durante 2025.

La Seremi de Salud detalló que los pacientes corresponden a seis hombres y tres mujeres de entre 7 y 74 años, mientras que el 77% requirió soporte ECMO debido a la gravedad de su estado. Los contagios se asociaron a residentes de sectores rurales o personas que realizaron actividades al aire libre en distintas comunas de la región.

“Estamos monitoreando de forma permanente”

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, precisó que “estas medidas no responden a una epidemia en curso, sino que busca fortalecer nuestra capacidad de respuesta, reforzando la vigilancia epidemiológica, la gestión de recursos y acciones de prevención”.

Además, insistió en ventilar recintos cerrados, desinfectar antes de limpiar y evitar el contacto con roedores.

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, afirmó que “el virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile” y agregó que “estamos monitoreando de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado”.