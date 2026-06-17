Garnero y una eventual renovación de contrato en la UC: “Estoy muy cómodo acá, pero esto es fútbol” / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica disfruta de un respiro en su agitada temporada, gracias al Mundial 2026, pero ya trabajan con miras al debut en Copa Chile.

“Estamos haciendo una muy buena semana de trabajo, el plantel está muy bien y estamos con ganas de arrancar este torneo”, recalcó en conferencia de prensa el DT cruzado, Daniel Garnero, que tendrá su primera experiencia enfrentándose a Deportes Copiapó, elenco del ascenso, para lo cual mostró sus aprensiones con el sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, lugar donde jugarán el sábado.

“Tengo comentarios de que la cancha no es de las más agradables, Zuqui y otros muchachos vienen de alguna inactividad larga y vamos a ser un poco más cuidadosos con ellos, pero el resto está con muchas ganas”, planteó en torno a una necesidad de mejorar", dijo, aprovechando de halagar a Fernando Zampedri, goleador absoluto de la Liga de Primera tras la primera rueda.

“Está haciendo cosas fuera de lo común, hacer casi los mismos goles del año pasado con una sola rueda... Es increíble lo que está haciendo. Ojalá lo sostenga en el semestre espectacular que tenemos por delante”, comentó, sin querer proyectar su futuro en la UC, considerando que el contrato vence en diciembre.

“Tenemos seis meses por delante muy exigentes. Lo único que tengo en mente es armar el mejor equipo para el fin de semana y luego viajar el martes. No me puedo desenfocar. Estoy muy cómodo, pero esto es fútbol, los resultados cambian. No tengo tiempo para pensar en eso”, justificó Daniel Garnero, cauto ante la chance de incorporar refuerzos en el mercado invernal.

“Si quieres un jugador que venga y juegue, seguramente tiene que ser extranjero y hay problemas con el cupo. Además, le tiene que interesar la oferta. Chile no es una plaza que deslumbre, es complicado llegarle a los jugadores, pero cuando conocen el lugar, después no se quieren ir. Convencerlos no es tan sencillo. Después está la parte económica. No es tan sencillo. Estamos viendo, buscando lo mejor posible. Si no se da, estamos conformes con el plantel que armamos a comienzos de año”, cerró el entrenador de los cruzados.