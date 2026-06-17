Streamer chileno pide disculpas tras burlarse de la muerte de Raimundo Tupper: “Fue una broma fuera de lugar, crucé la línea”

El streamer chileno conocido como Mandreva protagonizó un polémico episodio hace unos días durante un programa en vivo de YouTube, en el cual se burló de la muerte de Raimundo Tupper, uno de los máximos ídolos de Universidad Católica.

“¿Alguna vez viste al Superman de Católica?”, dijo el creador de contenido en tono de broma, haciendo alusión al exfutbolista “cruzado” que falleció en julio de 1995.

El hecho ocurrió en el programa El Desvelo, donde Mandreva compartía espacio con Bruno Sampieri, periodista e hincha de la UC. Tras el episodio, Sampieri decidió renunciar al programa, a raíz del inapropiado chiste que realizó el streamer sobre Raminudo Tupper.

Mandreva pidió disculpas a la familia de Tupper y los hinchas de la UC

Este martes por la noche, Mandreva utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas por haberse burlado de la muerte de Raminudo Tupper, esto, luego de recibir una ola de críticas.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas, a la familia Tupper, a la gente de Católica y a todo el mundo del fútbol por la barbaridad que dije hace algunos días. No volverá a pasar”, escribió el creador de contenido.

Además, el streamer publicó un video en donde abordó la situación y se mostró arrepentido. “Se me ocurrió tirar una talla de mal gusto refiriéndome al ídolo cruzado Raminudo Tupper. Obviamente, fue una broma fuera de lugar... Crucé la línea”, reconoció.