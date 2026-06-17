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Estudio indica que el 46% de los chilenos está “poco o nada interesado” en el Mundial 2026

En la encuesta desarrollada por Activa Research, también quienes fueron consultados comentaron cuáles son sus favoritos para ganar la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Estudio indica que el 46% de los chilenos está “poco o nada interesado” en el Mundial 2026

Estudio indica que el 46% de los chilenos está “poco o nada interesado” en el Mundial 2026 / ROBERTO SCHMIDT

Aunque ya estamos viviendo plena fiebre mundialera en Chile, ya ad portas de vivir la última jornada de la primera fecha de la fase de grupos, hay otros datos que parecieran indicar lo contrario en cuanto a la efervescencia que se aprecia en redes sociales.

Así al menos lo indica un estudio desarrollado por Activa Research, que consultó, de manera online, a 1.036 hombres y mujeres, entre 18 y 70 años.

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Al respecto, la encuesta arrojó que el 46,6% de los encuestados está “poco o nada interesado” en la disputa del Mundial 2026 y que el 35,2% dijo que no vería ningún partido de la Copa del Mundo.

El estudio plantea que, entre quienes sí verán los juegos, el 38,8% lo hará con la familia y la TV abierta será el medio favorito para seguirlos, con un 36,2% de las preferencias.

También se consultó respecto a los máximos favoritos para ganar el Mundial, aunque un 11,3% se manifestó “indiferente”, 10% no responde y 5,3% no se decantó por ninguno. Sin embargo, entre los que sí se pronunciaron, destaca el 15,5% por Brasil y un 13,3% por Portugal.

“Chile mira el Mundial con distancia. Sin la selección en cancha, el torneo es entretenimiento secundario: se ve, pero no se celebra ni se consume con intensidad”, remarcó Ramón Cavieres, Director Ejecutivo de Activa Research en torno al estudio realizado entre el 10 y 12 de junio.

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