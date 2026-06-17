El video de Luca Zidane, arquero de Argelia, que se viralizó tras su espantoso partido ante Argentina en el Mundial / NurPhoto

Luca Zidane, arquero de Argelia, anoche dejó una actuación para el olvido ante Argentina en el Mundial 2026, encuentro donde la Albiceleste se impuso por 3-0 con un triplete de Lionel Messi.

El portero de 28 años, hijo del ídolo francés Zinedine Zidane, fue apuntado por los hinchas tras su responsabilidad en dos de los tres goles marcados por Messi, convirtiéndose en blanco de críticas en redes sociales.

Luego del partido, se viralizó un video de Luca Zidane durante un entrenamiento con la selección argelina. En las imágenes, el guardameta exhibe una floja reacción ante un disparo al arco y, posteriormente, recibe un pelotazo en el rostro.

Ves entrenar así a Luca Zidane y todavía decides ponerlo de titular en el mundial pic.twitter.com/x8S2WBdpJ1 — Wicho Olea (@tixwilx1916) June 17, 2026

Otro detalle que también llamó la atención de los fanáticos es la máscara que usó el arquero de Argelia ante Argentina. Lejos de tratarse de una cuestión estética, el golero utilizó la protección debido a una fractura de mandíbula y mentón que sufrió hace unos meses jugando en la Segunda División de España.