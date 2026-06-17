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“Chile es una selección con talento y calidad para el Mundial... Es una pena, espero que pronto los volvamos a ver”

Mauro Silva, campeón del mundo con Brasil, conversó con ADN Deportes sobre el presente de la Roja y su ausencia en la cita mundialista.

L. San

Eugenio Salinas

(Photo by Buda Mendes - FIFA / FIFA via Getty Images)

(Photo by Buda Mendes - FIFA / FIFA via Getty Images) / Buda Mendes - FIFA

Chile no está presente en una Copa del Mundo por tercera vez seguida tras el bajo rendimiento de la Roja después de las dos Copas Américas ganadas. Sobre esta ausencia habló Mauro Silva, histórico jugador brasileño que salió campeón del mundo en 1994, en conversación con ADN Deportes.

“¿Si es un proceso natural esta etapa de Chile? No, natural no. Porque estuvo ahí en determinado momento con equipos muy fuertes, generaciones que jugaba de una forma que ilusionaba muchísimo“, comentó Silva.

Me imagino que es duro no estar aquí (en el Mundial) y para nosotros los sudamericanos también porque nos gusta que estén los equipos aquí luchando, peleando. Siempre es una selección que con talento y calidad para el Mundial. Es una pena, esperemos que pronto que volvamos a ver a Chile en una Copa del Mundo”, agregó el ex mediocampista brasileño.

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Además, Mauro Silva se dio el tiempo de recordar a grandes figuras del fútbol chileno, como también su paso por el país en 1991, cuando disputó la Copa América con Brasil.

“¿De qué jugadores chilenos me acuerdo? Muchos. Me acuerdo de (Arturo) Vidal porque jugó en el Flamengo. Además de (Iván) Zamorano y (Marcelo) Salas, que tuve ocasiones de jugar contra ellos. Siempre fueron partidos muy duros contra Chile“, señaló.

“También me encanta estar en Santiago por el vino y la buena comida. Mi primera Copa América fue en Chile en el 1991, estuvimos en Viña del Mar. Muy precioso, ojalá volver pronto”, recordó el ex seleccionado brasileño.

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