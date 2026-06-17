La medida de la FIFA tras el polémico caso de racismo contra influencer surcoreana en el Mundial 2026

La FIFA anunció que la influencer surcoreana Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Inocat, asistirá como invitada especial al duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026, luego de que la creadora de contenido denunciara haber sido víctima de un acto de racismo por parte de un hincha mexicano durante el debut de su selección en Guadalajara.

La polémica se desató pasado el 12 de junio en el Estadio Akron, cuando se celebraba el debut mundialista de Corea del Sur contra República Checa, que terminó con una victoria surcoreana 2-1.

En un video publicado en sus redes sociales, Inocat —quien suma más de seis millones y medio de seguidores en YouTube— aparece animando a su afición, mientras en el fondo un hincha mexicano estiraba sus ojos con los dedos para darles una forma rasgada, aludiendo a las personas asiáticas.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando indignación entre los seguidores de la influencer. Las críticas contra el aficionado escalaron hasta llegar a la FIFA, que logró identificar al responsable de los gestos y le prohibió la compra de entradas para el resto del Mundial.

La medida de la FIFA por el caso de racismo contra Ino Cat

Luego de la polémica, el ente rector del fútbol mundial decidió invitar a Ino Cat al partido entre México y Corea del Sur que se jugará este jueves 18 de junio en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A.

“Estamos emocionados de que el Equipo Ino Cat haya aceptado la invitación de la FIFA para asistir a México vs. Corea el jueves 18 de junio en Guadalajara. La fecha coincide con el Día Internacional para Combatir el Discurso de Odio, y la FIFA enviará un mensaje de respeto e inclusión junto con el Equipo Ino Cat", escribió la FIFA en redes sociales.

“Mientras tanto, se ha identificado a la persona responsable del acto discriminatorio contra Ino Car durante el partido de Corea contra Chequia, y su cuenta de entradas ha sido bloqueada. También hemos tomado nota de su disculpa", agregaron.

Por último, desde el organismo señalaron que “la FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad".

“La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Une a personas, culturas y comunidades —y cualquiera que vaya en contra de estos valores no es bienvenido en nuestro deporte. Apoyamos al Equipo Ino Cat y a toda víctima de discriminación", cerraron.