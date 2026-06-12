Inicia la limpieza en Boca Juniors: el nuevo DT decide el futuro de Carlos Palacios y Williams Alarcón

Boca Juniors ya tiene nuevo entrenador: Rodolfo Arruabarrena. A la espera de la oficialización de su llegada, el estratega argentino asumirá la banca del cuadro xeneize y ya comenzó a tomar sus primeras decisiones sobre el plantel, con especial atención en el futuro de Carlos Palacios.

Según informó TyC Sports, el volante de 25 años fue incluido en la lista de jugadores “prescindibles” para el nuevo cuerpo técnico y se encuentra entre los principales candidatos a dejar el club argentino de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

Eso sí, la eventual salida del ex Colo Colo está sujeta a ciertas condiciones. “Es el único de la lista que depende pura y exclusivamente de una venta, porque además liberaría un cupo de extranjero”, detalló el citado medio.

“El chileno está en la mira y si aparece un comprador, se irá. Colo Colo intentó recuperarlo a través de un préstamo, pero en Boca dijeron que no. Si no hay ofertas, seguirá en el club y deberá pelearla desde abajo", agregaron. Con esto, si el “Cacique” quiere repatriarlo, deberá presentar una oferta económica para adquirir la totalidad de su pase.

Además del formado en Unión Española, quien ha manifestado su deseo de retornar al Estadio Monumental, tampoco continuarán en Boca Juniors los futbolistas Ánder Herrera, Nicolás Orsini, Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez.

Quien sí entraría en los planes de Rodolfo Arruabarrena es Williams Alarcón. El volante chileno estaría siendo considerado por el técnico para el segundo semestre, aunque su continuidad dependerá del rendimiento que muestre durante la pretemporada.