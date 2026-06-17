Jugador de Argelia que sufrió el planchazo de Messi alza la voz y lanza duro descargo: “Si me fracturaba…”

Argentina, con Lionel Messi como gran figura, debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse por 3-0 a Argelia. El astro trasandino marcó los tres goles para la “Albiceleste” y rompió varios récords históricos, aunque quedó en el centro de la polémica por una controversial jugada.

Al minuto 31 del primer tiempo, el delantero del Inter Miami le propinó un fuerte planchazo al defensor argelino Aissa Mandi, quien quedó tendido sobre el césped tras la temeraria entrada del capitán argentino.

Messi se disculpó de inmediato con su rival y, para sorpresa de todos, no recibió sanción alguna por parte del árbitro polaco Szymon Marciniak. De hecho, el juez ni siquiera fue llamado por el VAR para revisar una posible tarjeta roja, decisión que provocó la indignación en Argelia y desató una ola de críticas en redes sociales.

A raíz de esta situación, el propio Aissa Mandi se pronunció a través de sus redes sociales sobre la dura infracción que recibió de Lionel Messi. El zaguero compartió una imagen del momento en que el argentino impacta sobre su tobillo y dejó un duro mensaje dirigido al arbitraje.

“Si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”, escribió el defensor argelino junto a la fotografía de la jugada.

La publicación no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos hinchas respaldaron la postura de Mandi y consideraron que Messi debió ser expulsado, otros consideraron que la acción fue propia del juego y que no ameritaba una tarjeta roja.

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