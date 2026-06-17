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Denuncian negligencia médica tras muerte de querido animador chileno: “Sin comentarios con la put... salud pública”

“En la sala de espera lo dejaron morir”, explicó su pareja a través de redes sociales.

Javier Méndez

Denuncian negligencia médica tras muerte de querido animador chileno: “Sin comentarios con la put... salud pública”

Denuncian negligencia médica tras muerte de querido animador chileno: “Sin comentarios con la put... salud pública” / Nagaiets

Esta semana se dio a conocer la inesperada muerte de José Luis Oyarzo Vargas, un comunicador del sur de Chile que era reconocido como el “Animador del Pueblo”.

No fueron pocos los que lamentaron la noticia. “Muy humilde y con un corazón que es difícil de encontrar”, fue uno de los comentarios que apareció en las redes sociales.

Los Cachorritos de la Cumbia, agrupación ranchera de cual fue parte en un momento de su carrera, agradecieron su dedicación y profesionalismo con bonitas palabras.

Posterior a su fallecimiento, su pareja, Yarela Chávez, ocupó su perfil de Facebook para denunciar una supuesta negligencia médica en el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Alerce, en la Región de Los Lagos.

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“Así no más. Sin comentarios con la put... salud pública. Mientras se calientan la raj... ganándose los porotos a costillas de nosotros, le dan la muerte a las personas que, por desgracia, tenemos que caer ahí“, escribió junto a un pantallazo de lo que parece un chat dedicado del recinto.

“Hay una persona desmayada y no la hacen ni pasar” y “Ahora pasó y entró en paro cardiorespiratorio. Se detuvo la atención”, son dos de los mensajes que se alcanzan a leer. “Se les viene la media demanda entonces”, dice una respuesta.

“En la sala de espera lo dejaron morir”, siguió Chávez en comentarios.

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