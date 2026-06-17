Pena en el mundo del cine: se confirma la muerte de la recordada actriz estadounidense Daveigh Chase, parte de “El aro” y “Lilo y Stitch”

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en El aro (The Ring) y por prestar su voz a Lilo en Lilo y Stitch, murió a los 35 años.

La noticia fue confirmada por TMZ, medio que citó a Roy Hernandez, pareja de la intérprete. Según esa versión, Chase falleció el martes 16 de junio a raíz de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas.

De acuerdo con el mismo reporte, la actriz había sido ingresada a un hospital de Los Angeles a comienzos de junio debido a un cuadro de malnutrición. Hasta ahora, no se han entregado más antecedentes públicos sobre sus últimos días.

Quién era Daveigh Chase, la joven actriz que murió a los 35 años

Daveigh Chase alcanzó notoriedad mundial cuando era apenas una niña. En 2002 saltó a la fama en una de las películas de terror más recordadas de comienzos de los 2000.

El papel de Samara la convirtió en un rostro emblemático del cine de horror. Por su interpretación, ganó el premio a Mejor Villano en los MTV Movie Awards de 2003, un reconocimiento poco habitual para una actriz infantil.

Pero su carrera no estuvo marcada solo por aquel género. Ese mismo año también dio voz a Lilo Pelekai en la película animada Lilo y Stitch, uno de los clásicos modernos de Disney. Más tarde retomó el personaje en la serie derivada de la franquicia.

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Su trabajo como actriz de voz también incluyó a Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de El viaje de Chihiro, la aclamada cinta de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki.

En televisión, Chase tuvo un rol recurrente en Big Love, serie de HBO donde interpretó a Rhonda Volmer durante 32 episodios. Además, apareció en producciones como Donnie Darko, Beethoven’s 5th, Sabrina, la bruja adolescente, ER y Mercy.

La familia de la actriz inició una campaña en GoFundMe tras el fallecimiento, según consignó el mismo medio de espectáculos que lanzó la exclusiva.