“No sé qué va a pasar...”: reconocido periodista e ícono de la TV revela que tiene un agresivo cáncer de próstata / Dave J Hogan

Jeremy Clarkson, reconocido mundialmente por su paso por Top Gear, reveló que fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata.

El presentador británico, de 66 años, contó la noticia en los últimos episodios de la quinta temporada de Clarkson’s Farm, el documental de Prime Video que sigue su vida en una granja del centro de Inglaterra.

En una escena grabada el año pasado, Clarkson habló con dos de los protagonistas del programa y lanzó la frase que encendió las alarmas. “Tengo cáncer”, dijo.

Luego, entregó más detalles sobre el diagnóstico. “¿Recuerdan que me hice un chequeo médico en mayo? Desaparecí la otra semana y me hicieron una biopsia, y es cáncer, y es agresivo”, explicó.

Jeremy Clarkson contó que el cáncer fue detectado a tiempo

Pese a la dureza del diagnóstico, el también rostro de The Grand Tour aseguró que la enfermedad fue detectada en una etapa muy temprana.

Según relató en el programa, después fue sometido a una intervención para extirpar el 10% de su próstata, justo en la zona afectada.

Clarkson también remarcó la importancia del chequeo médico. “Si no me hubiera hecho un chequeo y no hubieran detectado el problema a tiempo, bien podría haber sido mi última cosecha”, afirmó.

En esa misma línea, agregó: “Es solo porque lo detectaron temprano que tengo toda la esperanza de que estaré cosechando esta granja durante muchos, muchos años más”. Antes del estreno de los episodios, el presentador ya había advertido en Instagram que el cierre de temporada tendría un tono muy distinto al habitual.

“Normalmente, intentamos que el programa sea bucólico, encantador y alegre”, dijo. Luego añadió que los dos últimos capítulos “son realmente, realmente difíciles”.

Al final del episodio, Clarkson aparece desde una cama de hospital y deja abierta su continuidad. “No sé qué va a pasar. Pero miren, lo que quería decir era: si todo esto tiene éxito, los veré en la sexta temporada”, expresó el periodista.