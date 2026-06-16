Confirman inesperada muerte de conocido animador chileno: “Todavía no lo podemos creer”

El mundo radial y comunitario de la Región de Los Lagos enfrenta un duro momento tras confirmarse la muerte de José Luis Oyarzo Vargas, comunicador local conocido popularmente como el “Animador del Pueblo”.

Según informó Diario Digital Los Lagos, la noticia fue confirmada por Canal Survisión TV Alerce, medio al que estuvo ligado el comunicador. Oyarzo también fue director de Radio Nueva Alerce, espacio desde donde desarrolló una activa labor vinculada a la comunidad.

José Luis Oyarzo Vargas fue una figura reconocida en Alerce, localidad de Puerto Montt, donde participó durante años en actividades sociales, deportivas, culturales y solidarias. Su presencia era habitual en fiestas comunitarias, ferias, eventos vecinales y encuentros ligados al mundo popular.

De acuerdo con el mismo medio regional, Oyarzo participó en campañas de ayuda para familias afectadas por incendios forestales en las regiones del Biobío y el Maule, en coordinación con otros medios locales.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas publicaciones en redes sociales destacaron su cercanía y forma de relacionarse con la comunidad. En una de ellas, usuarios lo recordaron como “muy humilde y con un corazón que es difícil de encontrar”.

En cierto punto de su trayeco también fue parte de el grupo musical Los Cachorritos de la Cumbia. La agrupación también expresó su sentir.

“Con un dolor en nuestros corazones por tu partida amigo, gracias por tu dedicación, profesionalismo y ser parte de nuestra linda historia musical. Todavía no lo podemos creer”, se lee en el post compartido en las redes sociales.

“Sigue animando a los ángeles en el cielo, sigue con esas tallas épicas que nos hacían reír durante el show, como (también) afuera”, siguieron desde el conjunto.