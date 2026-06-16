;

Confirman inesperada muerte de conocido animador chileno: “Todavía no lo podemos creer”

José Oyarzo fue bautizado como “El animador del pueblo” en el sur del país.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Casanowe

El mundo radial y comunitario de la Región de Los Lagos enfrenta un duro momento tras confirmarse la muerte de José Luis Oyarzo Vargas, comunicador local conocido popularmente como el “Animador del Pueblo”.

Según informó Diario Digital Los Lagos, la noticia fue confirmada por Canal Survisión TV Alerce, medio al que estuvo ligado el comunicador. Oyarzo también fue director de Radio Nueva Alerce, espacio desde donde desarrolló una activa labor vinculada a la comunidad.

Revisa también:

ADN

José Luis Oyarzo Vargas fue una figura reconocida en Alerce, localidad de Puerto Montt, donde participó durante años en actividades sociales, deportivas, culturales y solidarias. Su presencia era habitual en fiestas comunitarias, ferias, eventos vecinales y encuentros ligados al mundo popular.

De acuerdo con el mismo medio regional, Oyarzo participó en campañas de ayuda para familias afectadas por incendios forestales en las regiones del Biobío y el Maule, en coordinación con otros medios locales.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas publicaciones en redes sociales destacaron su cercanía y forma de relacionarse con la comunidad. En una de ellas, usuarios lo recordaron como “muy humilde y con un corazón que es difícil de encontrar”.

En cierto punto de su trayeco también fue parte de el grupo musical Los Cachorritos de la Cumbia. La agrupación también expresó su sentir.

“Con un dolor en nuestros corazones por tu partida amigo, gracias por tu dedicación, profesionalismo y ser parte de nuestra linda historia musical. Todavía no lo podemos creer”, se lee en el post compartido en las redes sociales.

“Sigue animando a los ángeles en el cielo, sigue con esas tallas épicas que nos hacían reír durante el show, como (también) afuera”, siguieron desde el conjunto.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad