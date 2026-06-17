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“6 meses después de que naciera mi hijo, mi marido y yo dejamos de tener sexo. En menos de un año, nos separamos”

La modelo relató que comenzó a salir “compulsivamente” apenas una semana después del fin de su vínculo. “Nunca había tenido un encuentro de una noche”, confesó.

Javier Méndez

“6 meses después de que naciera mi hijo, mi marido y yo dejamos de tener sexo. En menos de un año, nos separamos”

La conocida modelo y actriz británica Emily Ratajkowski se abrió por completo. En una reciente columna personal, la mujer de 35 años relató cómo vivió el quiebre de su matrimonio después del nacimiento de su hijo y cómo ese proceso transformó su manera de entenderse.

En el texto, publicado en la web The Cut, Ratajkowski aborda el impacto físico y emocional de convertirse en madre, la crisis de pareja posterior y el estigma que todavía pesa sobre las mujeres que crían solas, como lo hace ella.

“Seis meses después de que naciera mi hijo, mi marido y yo dejamos de tener relaciones sexuales. Menos de un año después, nos separamos”, escribió la autora, en una de las frases más directas del texto.

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En su relato, la autora recuerda que durante años sintió que convertirse en madre soltera era uno de los escenarios que más debía evitar. Según ella, tras la separación ocurrida en 2022, muchas personas la comenzaron a mirar con lástima.

“Me veían como alguien no deseada, que había sido abandonada”, se lee en el texto.

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En su relato, Ratajkowski describe cómo decidió “destruir a la Madonna” —la chica especial por la que luchó durante años — y reemplazarla por “la puta”.

Decidí tener sexo para conquistar a un nuevo tipo de mujer. Quería destruir a la Madonna, la chica especial por la que tanto me había esforzado antes de que un bebé de 4 kilos me partiera la vagina en dos, y reemplazarla por la puta”, escribió.

La modelo relató que comenzó a salir “compulsivamente” apenas una semana después de su separación, buscando sentir que aún era un “ser sexual, no solo la madre de un niño pequeño”.

Antes de mi separación, nunca había tenido un encuentro de una noche. Nunca había dormido con alguien el mismo día que lo conocí. De hecho, solo había dormido con ocho personas: cuatro de ellas habían sido novios que vivían juntos, y una de ellas era mi mejor amigo en el instituto”, recordó.

La modelo explicó que “no me acosté con nadie de quien no estuviera bastante seguro de que se enamoraría de mí, porque quería ser preciosa”, y que pensaba que mantener un número bajo de parejas era un “seguro” para ser querida y segura. “Nada de eso resultó ser cierto”, concluyó.

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