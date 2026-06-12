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Fue carabinera por años y hoy se luce creando contenido para adultos en internet: “Es mucho más rentable...”

Victoria de los Ángeles Monsalve contó desde Portugal cómo pasó de ser uniformada en Chile a vivir de una plataforma de suscripción.

Javier Méndez

Fue carabinera por años y hoy se luce creando contenido para adultos en internet: “Es mucho más rentable...”

Victoria de los Ángeles Monsalve tuvo un radical cambio de vida. La chilena, que durante casi siete años fue parte de Carabineros de Chile, hoy vive en Europa y se dedica a vender contenido para adultos en una plataforma de suscripción.

La joven, que además es matrona de profesión, contó su historia en conversación con AS Chile. Allí reveló que dejó la institución policial para continuar sus estudios y que, tras titularse, decidió viajar a Portugal con una visa Working Holiday.

Victoria explicó que su salida de Carabineros fue voluntaria y estuvo marcada por la dificultad de compatibilizar turnos extensos con la vida universitaria. “Me salí para poder estudiar porque los horarios no funcionan con muchas horas trabajando y muchas estudiando”, señaló.

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Luego de terminar su carrera, tomó la decisión de emigrar. “Terminé de estudiar y me vine para acá. Ya estoy titulada”, agregó la chilena que tiene más de 73 mil seguidores en Instagram.

Sobre su presente laboral, Monsalve detalló que trabaja en Arsmate, la conocida página que suele centrarse en venta contenido para adultos. Según explicó, ella misma administra todo el material que publica.

“La mayor ventaja es que puedo estar en cualquier parte: puedo grabar y subirlo desde donde esté. Se trabaja fácil. Yo manejo 100% la página”, comentó.

La exuniformada también reveló que comenzó en la plataforma mientras aún estudiaba en la universidad y que parte de sus seguidores son chilenos. Incluso, afirmó que muchos llegaron cuando todavía estaba vinculada al mundo policial.

Al comparar esta actividad con su antigua labor, fue directa. “En mi caso, sí. Resultó ser mucho más rentable”, dijo.

“Ser uniformado es algo que me gustó mucho también. Lo disfruté bastante, fue un buen paso por la institución”, expresó al medio citado.

La entrevista se produjo en Lisboa, en la previa del partido entre La Roja y Portugal.

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