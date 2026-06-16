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EN VIVO. Colombia desafía a Uzbekistán en el Azteca por el Grupo K del Mundial 2026

Los sudamericanos debutarán en esta Copa del Mundo ante los asiáticos, quienes tendrán su primera participación en una cita mundialista.

Lucas San Martín

Colombia desafía a Uzbekistán en la Copa del Mundo | Getty Images

Colombia desafía a Uzbekistán en la Copa del Mundo | Getty Images

Colombia quiere repetir su buen rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas en este Mundial 2026 y convertirse en uno de los protagonistas del torneo. El equipo de Néstor Lorenzo debutará ante Uzbekistán, que quiere seguir con la tendencia de sorprender a las grandes selecciones en esta Copa del Mundo.

En el marco de su sexta participación en un Mundial, los cafeteros llegan a este torneo con un gran rendimiento futbolístico exhibido en las Clasificatorias Sudamericanas. Sus principales estrellas son James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Juan Fernando Quinteros, entre otros.

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Mientras que los “lobos blancos” tendrán su primera participación en una Copa del Mundo. Este histórico logro lo consiguieron tras quedar segundos en el Grupo A de las eEliminatorias Asiáticas. Las principales figuras que están liderando este camino, son Odiljon Khamrobekov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, entre otros.

Ambas selecciones integran el Grupo K, el cual lo completan Portugal y la República Democrática del Congo.

¿A qué hora juega Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026?

El partido entre asiáticos y sudamericanos está programado para este miércoles 17 de junio a las 22:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿Dónde se puede ver por TV Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026?

Para ver el debut de los colombianos en este Copa del Mundo, se podrá hacer a través de Chilevisión, que lo transmitirá por televisión abierta en Chile. También estará disponible en DSports, un canal exclusivo para los clientes de Directv, sin embargo esta opción es de pago.

Además, en las plataformas de streaming, se podrá ver en Disney+, Paramount+ y DGO. También se podrá escuchar en las señales de ADN y ADN.CL.

Miércoles 17 de junio

  • EN VIVO | Uzbekistán 0-0 Colombia | Estadio Ciudad de México

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