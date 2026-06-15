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“Como si estuvieran en Disney...”: histórico de Paraguay destroza a la Albirroja tras pésimo debut en el Mundial 2026

El exportero y mundialista paraguayo, José Luis Chilavert, lanzó duras críticas contra los jugadores de su selección. También repasó al técnico Gustavo Alfaro.

Daniel Ramírez

“Como si estuvieran en Disney...”: histórico de Paraguay destroza a la Albirroja tras pésimo debut en el Mundial 2026

“Como si estuvieran en Disney...”: histórico de Paraguay destroza a la Albirroja tras pésimo debut en el Mundial 2026 / Alex Livesey - FIFA

Paraguay decepcionó en su debut en el Mundial 2026 tras caer por un contundente 4-1 ante Estados Unidos, resultado que dejó al conjunto sudamericano en una posición comprometida en el inicio del torneo planetario.

Ahora, mientras la Albirroja se prepara para enfrentar a Turquía, el exportero y mundialista paraguayo, José Luis Chilavert, lanzó duras críticas contra los jugadores de su selección.

“Hay cosas que no me gustan. Perdimos por goleada contra Estados Unidos, y después del partido, todos los jugadores se estaban sacando selfies con la familia, como si estuvieran en Disney”, señaló Chilavert en diálogo con Radio Ñandutí.

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“Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacarás fotos, pero no puedes hacerlo ahora como si fuera que estás de vacaciones”, agregó el exguardameta, quien disputó las Copas del Mundo de 1998 y 2002 con Paraguay.

Además, “Chila” repasó al entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro. “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial. Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival. Hablando y discurseando no se ganan los partidos”, comentó.

“La alegría que tengo es que Australia le ganó a Turquía y nos dio vida. Ahora Paraguay depende de sí mismo. Si nosotros derrotamos a Turquía, aunque sea por 1-0, estamos vivos en el torneo”, concluyó José Luis Chilavert.

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