“Desastre”: Prensa española destruye a su selección tras el empate con Cabo Verde en el Mundial 2026 / ROBERTO SCHMIDT

Se produjo una de las primeras sorpresas de este Mundial 2016, con el heroico empate conseguido por Cabo Verde al frenar a España. En la igualdad sin goles, los africanos cometieron apenas una falta en su debut en este tipo de torneos.

Ante este resultado, los medios españoles no se guardaron adjetivos para criticar a la selección dirigida por Luis de la Fuente. En AS España, hablan de que su selección “naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde. Ni siquiera la entrada de Lamine arregló la mala imagen en Atlanta”.

“La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo. Tiene su guasa la IA, pues la apabullante superioridad de España sobre Cabo Verde que vaticinaba la tecnología quedó reducida a un triste empate a cero que nos llena los bolsillos de dudas. Una España sin alma y con solo siete remates a puerta. Impotente”.

Más críticas a una dupla

En Marca, usaron una palabra clara. “Desastre para empezar. El estreno ante Cabo Verde dejó una selección lenta, previsible y muy lejos de la imagen que había construido España en los dos últimos años. El empate sabe a desastre, a decepción. Fue uno de esos partidos que ponen nervioso al aficionado porque nada de lo esperado apareció sobre el césped. Se volvió al partido de Marruecos en Qatar. O peor“.

En Sport, la crítica tuvo nombres propios, con una de las parejas más aplaudidas en su esquema. “Partidazo defensivo de Cabo Verde. Desacierto total de España. La dupla Rodri-Fabián ha sido un desaguisado total”.

Mundo Deportivo: “Decepcionante España, incapaz de pasar del empate a cero ante una Cabo Verde que ha sabido defenderse con uñas y dientes en su primer partido en la historia de los Mundiales”.

En El País fueron más ponderados: “Los de Luis de la Fuente acumularon posesión de balón en Atlanta, pero no fueron capaces de encontrar portería ante una selección que nunca había disputado un partido en la Copa del Mundo. La Selección, lenta en la circulación del balón, está obligada ahora a ganar a Arabia Saudí para no complicarse aún más su clasificación”.

Las reacciones de los medios en redes:

❌🇪🇸 ¡BATACAZO DE ESPAÑA PARA EMPEZAR!



😩 Decepcionante empate en el debut mundialista ante una Cabo Verde muy seria defensivamente#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/DTNfdR6ANp — Diario AS (@diarioas) June 15, 2026

🏆🌎 #CopaMundialFIFA



🇪🇸🇨🇻 España arranca MAL en el Mundial con un empate 0-0 ante Cabo Verde



🎙️ Y así te lo narra @aromeroser en @carrusel



⚽ #Mundial2026 pic.twitter.com/k9OledToOf — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 15, 2026

💥 ¡¡España pega el primer gran petardazo de este Mundial!! 💥



😱😱 La campeona de Europa no es capaz de pasar del empate sin goles contra la debutante Cabo Verde 😱😱#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bGuxqjVf7r — MARCA (@marca) June 15, 2026

🚨 𝗦𝗢𝗥𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 en Atlanta



❌ España no pasa del empate a cero ante Cabo Verde en el partido inaugural del Mundial pic.twitter.com/sYLEPNqLYE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 15, 2026