;

“Desastre”: Prensa española destruye a su selección tras el empate con Cabo Verde en el Mundial 2026

En los medios hispanos criticaron a una de las duplas más consolidadas de la Roja.

ADN Radio

“Desastre”: Prensa española destruye a su selección tras el empate con Cabo Verde en el Mundial 2026

“Desastre”: Prensa española destruye a su selección tras el empate con Cabo Verde en el Mundial 2026 / ROBERTO SCHMIDT

Se produjo una de las primeras sorpresas de este Mundial 2016, con el heroico empate conseguido por Cabo Verde al frenar a España. En la igualdad sin goles, los africanos cometieron apenas una falta en su debut en este tipo de torneos.

Ante este resultado, los medios españoles no se guardaron adjetivos para criticar a la selección dirigida por Luis de la Fuente. En AS España, hablan de que su selección “naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde. Ni siquiera la entrada de Lamine arregló la mala imagen en Atlanta”.

Revisa también:

ADN

“La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo. Tiene su guasa la IA, pues la apabullante superioridad de España sobre Cabo Verde que vaticinaba la tecnología quedó reducida a un triste empate a cero que nos llena los bolsillos de dudas. Una España sin alma y con solo siete remates a puerta. Impotente”.

Más críticas a una dupla

En Marca, usaron una palabra clara. “Desastre para empezar. El estreno ante Cabo Verde dejó una selección lenta, previsible y muy lejos de la imagen que había construido España en los dos últimos años. El empate sabe a desastre, a decepción. Fue uno de esos partidos que ponen nervioso al aficionado porque nada de lo esperado apareció sobre el césped. Se volvió al partido de Marruecos en Qatar. O peor“.

En Sport, la crítica tuvo nombres propios, con una de las parejas más aplaudidas en su esquema. “Partidazo defensivo de Cabo Verde. Desacierto total de España. La dupla Rodri-Fabián ha sido un desaguisado total”.

Mundo Deportivo: “Decepcionante España, incapaz de pasar del empate a cero ante una Cabo Verde que ha sabido defenderse con uñas y dientes en su primer partido en la historia de los Mundiales”.

En El País fueron más ponderados: “Los de Luis de la Fuente acumularon posesión de balón en Atlanta, pero no fueron capaces de encontrar portería ante una selección que nunca había disputado un partido en la Copa del Mundo. La Selección, lenta en la circulación del balón, está obligada ahora a ganar a Arabia Saudí para no complicarse aún más su clasificación”.

Las reacciones de los medios en redes:

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad