Tras Tim Payne, llega el fenómeno viral de Vozinha: el arquero de Cabo Verde que hizo historia ante España en el Mundial 2026

Cada Mundial tiene su héroe inesperado. Si en los primeros días de la Copa del Mundo 2026 el neozelandés Tim Payne sorprendió al convertirse en una celebridad global gracias a las redes sociales, ahora el protagonismo recae en otro nombre impensado: el arquero caboverdiano Vozinha.

El guardameta de 40 años fue la gran figura del histórico empate sin goles entre Cabo Verde y España, resultado que permitió a los africanos sumar el primer punto mundialista de su historia y que transformó a Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, en una sensación planetaria.

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La actuación del experimentado portero fue decisiva. España dominó el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero se encontró una y otra vez con un arquero inspirado que acumuló siete atajadas, evitó 1,46 goles esperados y mantuvo su portería invicta durante los 90 minutos.

El impacto no solo se reflejó dentro de la cancha. Mientras el partido se desarrollaba, las redes sociales comenzaron a movilizarse en torno al arquero. Según medios brasileños, Vozinha pasó de tener apenas 56 mil seguidores en Instagram durante el primer tiempo a superar el millón al finalizar el encuentro.

Horas después, el fenómeno continuó creciendo. Al cierre de esta nota, el portero acumula 4,8 millones de seguidores en su cuenta oficial, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del torneo.

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La historia recuerda inevitablemente a la de Tim Payne, el lateral de Nueva Zelanda que se volvió viral tras ser identificado como uno de los jugadores menos conocidos del Mundial y que terminó sumando millones de seguidores gracias a campañas impulsadas por creadores de contenido.

Sin embargo, en el caso de Vozinha, la fama llegó por sus propias manos. Con 40 años, más de 80 partidos internacionales y una carrera construida entre Portugal, Chipre, Eslovaquia, Angola y Cabo Verde, el arquero del Chaves escribió una de las primeras grandes historias de la Copa del Mundo. Y, de paso, se transformó en el nuevo fenómeno viral del Mundial 2026.