Tim Payne tiene nuevo club en Sudamérica: será dirigido por un viejo conocido del fútbol chileno

Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda, se ha convertido en uno de los futbolistas más populares del Mundial 2026, saltando a la fama de la noche a la mañana y sumando millones de seguidores en redes sociales.

En medio de su participación en la Copa del Mundo, el lateral de 32 años definió su futuro y todo indica que jugará en Sudamérica a partir del segundo semestre.

Según informó Sky Sports, Payne se unirá a Olimpia de Paraguay una vez culminada su participación en el Mundial. El zaguero llegará al fútbol paraguayo proveniente del Wellington Phoenix de Australia.

De esta forma, el seleccionado neozelandés será dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez y podrá disputar la Copa Sudamericana, ya que Olimpia está clasificado a los octavos de final del certamen internacional.

Tim Payne cuenta con pasos por Auckland City, equipo en el cual debutó profesionalmente, además de Blackburn Rovers, Portland Timbers 2, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. En la última temporada con este club, el futbolista disputó 14 partidos y entregó cinco asistencias.