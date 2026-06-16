;

Tim Payne tiene nuevo club en Sudamérica: será dirigido por un viejo conocido del fútbol chileno

El lateral neozelandés, que saltó a la fama de forma inesperada, definió su futuro en medio de su participación en el Mundial 2026.

Lucas San Martín

(Photo by Liza Rosales/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

(Photo by Liza Rosales/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Liza Rosales/ISI Photos

Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda, se ha convertido en uno de los futbolistas más populares del Mundial 2026, saltando a la fama de la noche a la mañana y sumando millones de seguidores en redes sociales.

En medio de su participación en la Copa del Mundo, el lateral de 32 años definió su futuro y todo indica que jugará en Sudamérica a partir del segundo semestre.

Según informó Sky Sports, Payne se unirá a Olimpia de Paraguay una vez culminada su participación en el Mundial. El zaguero llegará al fútbol paraguayo proveniente del Wellington Phoenix de Australia.

Más información

ADN

De esta forma, el seleccionado neozelandés será dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez y podrá disputar la Copa Sudamericana, ya que Olimpia está clasificado a los octavos de final del certamen internacional.

Tim Payne cuenta con pasos por Auckland City, equipo en el cual debutó profesionalmente, además de Blackburn Rovers, Portland Timbers 2, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. En la última temporada con este club, el futbolista disputó 14 partidos y entregó cinco asistencias.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad