Revelan que 46 funcionarios de superintendencias reciben sueldos iguales o superiores al del Presidente Kast

La discusión sobre las remuneraciones en el aparato estatal volvió a instalarse en el debate político luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes sobre los salarios de funcionarios públicos.

Esta vez, el foco está puesto en las superintendencias, donde decenas de trabajadores perciben ingresos equivalentes o incluso superiores a los del Presidente José Antonio Kast.

Según El Mercurio y de acuerdo con información correspondiente a junio de 2026 obtenida desde Transparencia Activa, un total de 46 funcionarios pertenecientes a 10 superintendencias recibieron remuneraciones brutas que igualan o sobrepasan los más de $11 millones mensuales que percibe el Mandatario.

Entre los organismos donde se registran estos casos figuran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, Casinos de Juego, Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.

¿Quién aprobó los sueldos?

Los antecedentes indican que los salarios más elevados corresponden principalmente a jefes de servicio, directivos y otras jefaturas.

La controversia tomó fuerza luego de una reunión entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quienes inicialmente abordaban las remuneraciones de funcionarios del Congreso.

Sin embargo, la revisión se amplió a otros organismos del Estado, reabriendo el debate sobre los criterios que determinan las escalas salariales en el sector público y la existencia de cargos cuyos ingresos alcanzan o superan los del jefe de Estado.