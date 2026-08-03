Revelan que 46 funcionarios de superintendencias reciben sueldos iguales o superiores al del Presidente Kast
Datos de Transparencia Activa identifican altos ingresos en 10 organismos estatales, reabriendo el debate por las escalas salariales del Estado.
La discusión sobre las remuneraciones en el aparato estatal volvió a instalarse en el debate político luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes sobre los salarios de funcionarios públicos.
Esta vez, el foco está puesto en las superintendencias, donde decenas de trabajadores perciben ingresos equivalentes o incluso superiores a los del Presidente José Antonio Kast.
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Según El Mercurio y de acuerdo con información correspondiente a junio de 2026 obtenida desde Transparencia Activa, un total de 46 funcionarios pertenecientes a 10 superintendencias recibieron remuneraciones brutas que igualan o sobrepasan los más de $11 millones mensuales que percibe el Mandatario.
Entre los organismos donde se registran estos casos figuran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, Casinos de Juego, Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.
¿Quién aprobó los sueldos?
Los antecedentes indican que los salarios más elevados corresponden principalmente a jefes de servicio, directivos y otras jefaturas.
La controversia tomó fuerza luego de una reunión entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quienes inicialmente abordaban las remuneraciones de funcionarios del Congreso.
Sin embargo, la revisión se amplió a otros organismos del Estado, reabriendo el debate sobre los criterios que determinan las escalas salariales en el sector público y la existencia de cargos cuyos ingresos alcanzan o superan los del jefe de Estado.
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