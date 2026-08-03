;

Revelan que 46 funcionarios de superintendencias reciben sueldos iguales o superiores al del Presidente Kast

Datos de Transparencia Activa identifican altos ingresos en 10 organismos estatales, reabriendo el debate por las escalas salariales del Estado.

Martín Neut

La Moneda

La Moneda

La discusión sobre las remuneraciones en el aparato estatal volvió a instalarse en el debate político luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes sobre los salarios de funcionarios públicos.

Esta vez, el foco está puesto en las superintendencias, donde decenas de trabajadores perciben ingresos equivalentes o incluso superiores a los del Presidente José Antonio Kast.

Revisa también:

ADN

Según El Mercurio y de acuerdo con información correspondiente a junio de 2026 obtenida desde Transparencia Activa, un total de 46 funcionarios pertenecientes a 10 superintendencias recibieron remuneraciones brutas que igualan o sobrepasan los más de $11 millones mensuales que percibe el Mandatario.

Entre los organismos donde se registran estos casos figuran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, Casinos de Juego, Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.

¿Quién aprobó los sueldos?

Los antecedentes indican que los salarios más elevados corresponden principalmente a jefes de servicio, directivos y otras jefaturas.

La controversia tomó fuerza luego de una reunión entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quienes inicialmente abordaban las remuneraciones de funcionarios del Congreso.

Sin embargo, la revisión se amplió a otros organismos del Estado, reabriendo el debate sobre los criterios que determinan las escalas salariales en el sector público y la existencia de cargos cuyos ingresos alcanzan o superan los del jefe de Estado.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad