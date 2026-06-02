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De desconocido a estrella global: quién es Tim Payne, el futbolista que arrasa antes del Mundial 2026

El futbolista neozelandés de 32 años se volvió tendencia en las redes sociales gracias a un tiktoker argentino.

Nicolás Lara Córdova

De desconocido a estrella global: quién es Tim Payne, el futbolista que arrasa antes del Mundial 2026

De desconocido a estrella global: quién es Tim Payne, el futbolista que arrasa antes del Mundial 2026 / Hagen Hopkins

A nueve días del inicio del Mundial 2026, un futbolista de Nueva Zelanda se convirtió en la nueva sensación de internet.

Se trata de Tim Payne, quien se hizo viral luego de que el tiktoker argentino Valen Scarsini lo eligiera como el protagonista de un curioso desafío: encontrar al futbolista “menos conocido” entre todos los convocados a la cita que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

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Scarsini revisó las nóminas de las selecciones clasificadas y se encontró con Payne, quien en ese momento tenía apenas 4.700 seguidores en Instagram.

Tras el llamado del influencer, las redes sociales del jugador neozelandés colapsaron. En cuestión de días, pasó de tener menos de cinco mil seguidores a superar los 4,5 millones en Instagram.

¿Quién es Tim Payne, el jugador del momento antes del Mundial 2026?

Tim Payne es un futbolista nacido en Auckland en 1994. Comenzó su carrera profesional en Auckland City FC en 2009 y, tres años más tarde, dio el salto al Blackburn Rovers de Inglaterra.

Tras un breve paso por Estados Unidos, regresó a Nueva Zelanda en 2016 para defender a Eastern Suburbs. En 2019 fue transferido a su actual club, Wellington Phoenix FC.

Su debut con la selección neozelandesa se produjo el 26 de mayo de 2012, en un amistoso frente a Honduras.

Ahora, Payne forma parte de los 27 jugadores que representarán a los “All Whites” en el Mundial 2026, en lo que será la tercera participación de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo.

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