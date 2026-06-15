Este es el verdadero motivo porque Ancelotti no consideró a esta figura en Brasil: desobediencia

En su debut en el Mundial 2026, Brasil dejó muchas dudas en su rendimiento tras conseguir un pobre empate ante Marruecos. Una de las grandes sorpresas de Carlo Ancelotti durante el encuentro, fue dejar sin minutos a Endrick, una de las joyas del fútbol brasileño.

El entrenador italiano prefirió poner de titular a Igor Thiago y después, a los 61 minutos, hizo ingresar a Matheus Cunha, por sobre el delantero del Olympique de Lyon que estaba en la banca. Tras lo sucedido, se dio a conocer el verdadero motivo de Ancelotti para dejar afuera a Endrick.

Según información de diversos medios brasileños, el director técnico decidió no darle minutos al joven atacante por desobediencia táctica en los entrenamientos.

Una de las exigencias del estratega es asfixiar a la defensa rival con una alta presión, esto Endrick no habría cumplido con las expectativas esperadas. Además, el delantero de 19 años tiene tendencia a improvisar en la cancha, lo que hace desobedecer las indicaciones de su entrenador.

Ahora, la selección brasileña enfrentará a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. En este partido se espera que Endrick pueda sumar sus primeros minutos en la cita mundialista.