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VIDEO. “No soy modelo”: la categórica respuesta de Bielsa tras el amargo debut de Uruguay en el Mundial 2026

El entrenador argentino habló después del empate contra Arabia Saudita y abordó su polémica sesión fotográfica con la FIFA.

Lucas San Martín

“No soy modelo”: la categórica respuesta de Bielsa tras el amargo debut de Uruguay en el Mundial 2026

“No soy modelo”: la categórica respuesta de Bielsa tras el amargo debut de Uruguay en el Mundial 2026 / DeFodi Images

Uruguay no tuvo el debut esperado por sus fanáticos en la Copa del Mundo. Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 ante Arabia Saudita y sembraron dudas en el inicio del torneo planetario.

Tras el partido, Bielsa atendió a los medios en conferencia de prensa y, además de hablar sobre el nivel futbolístico de su equipo, el técnico argentino aclaró una de sus polémicas recientes durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

En una sesión fotográfica oficial de la FIFA, Bielsa no miró a la cámara y se mostró serio y cabizbajo, lo que provocó una serie de críticas por su actitud. El entrenador fue consultado sobre esta situación y respondió de forma categórica.

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“Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí. Pero, ¿cuál es la pregunta? No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores. En este momento, no sé, no son explicaciones que deba dar“, señaló ante los medios de comunicación.

“Si uno usa lentes, ¿por qué usa lentes? Si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos? Si mira para arriba o para abajo. Simplemente hay implicaciones; se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas... No, no tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”, concluyó Marcelo Bielsa.

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