“Te estaría chupando el...”: Periodista echa al agua a conocido animador de la TV por desubicados comentarios

Melina Noto reveló un incómodo episodio que habría vivido durante su paso por el canal Zona Latina, donde acusó a un reconocido animador de hacerle desubicados comentarios sobre su cuerpo.

La comunicadora abordó el tema en El podcast de Sarah, espacio conducido por Tanza Varela, quien no ocultó su sorpresa al escuchar el relato. Sin entregar el nombre del aludido, Noto recordó una situación ocurrida cuando trabajaba en el programa Sabores.

“Conductores al aire que me han dicho ‘qué buen zapallo que tenés’, mis compañeros. Y yo lo he hablado con mis jefes en Zona Latina”, contó.

Ante la frase, la conductora reaccionó incrédula. “¿Qué buen zapallo que tenés? ¿Se refiere a tu poto? Nunca había escuchado esa expresión”, respondió.

Melina explicó que en ese momento no entendió de inmediato el comentario y tuvo que preguntar a qué se refería. “Cuando les dije a mi jefe se me rieron y me sacaron de mí programa. Básicamente yo perdí el trabajo por haberme quejado por esa frase”, acusó.

Luego aclaró que no fue despedida, sino cambiada de espacio. “A mí me cambiaron de programa. No perdí el trabajo, pero me cambiaron”, precisó.

“Googleen quién era”

Durante la conversación, la ex del borita intentó saber quién era el animador involucrado, pero Noto evitó revelar su identidad.

“Googleen quién era”, lanzó la actual pareja de Pangal Andrade, dando a entender que se trataría de un rostro conocido de la señal.

La comunicadora también relató otro episodio que habría vivido con la misma persona, cuando le preguntó por una dinámica televisiva qué superpoder le gustaría tener.

“Y me dijo: ‘Te estaría chupando el cuello’. Una persona que tiene muchos años más que yo y siempre me tiraba cosas así”, lamentó.

“¿El sigue en pantalla hoy en día?“, le preguntaron. “Ya no sigue en Zona Latina, pero estuvo muchos años más”, respondió.

Finalmente, Noto recalcó que lo importante no era la identidad del animador, sino la respuesta que recibió al intentar denunciar la situación.

“Da lo mismo quién es la persona, lo que importa es que cuando yo fui a reclamar el tema, se me ninguneó un montón (...) es un tipo a la antigua, qu tiene otro tipo de humor, que por ahí yo no lo entiendo porque soy de otra generación”, cerró.

“Viejo de mierda. ¿Qué onda? Me cayó pésimo todo lo que me acabas de contar", remató Varela.