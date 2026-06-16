VIDEO. Hinchas de Argentina y Argelia se cruzaron antes del partido del Mundial y terminaron a los golpes: lamentables imágenes
El enfrentamiento entre los fanáticos argentinos y argelinos ocurrió en pleno Times Square, en Nueva York.
En la antesala del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026, hinchas de ambos países protagonizaron un violento incidente este lunes por la noche en pleno Times Square, en Nueva York.
El enfrentamiento fue registrado por personas que se encontraban en el lugar, y los videos se difundieron rápidamente a través de redes sociales.
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Las imágenes muestran golpes de puño, patadas, empujones y gritos entre los involucrados, lo que provocó un importante disturbio en uno de los sectores más concurridos de Manhattan.
Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó la pelea entre los hinchas de ambas selecciones, las cuales se medirán este martes desde las 21:00 horas de Chile, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
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