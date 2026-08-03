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Ministro Quiroz valora examen negativo de exsubsecretario, pero aclara: “Lo que ocurra no cabe dentro de mi decisión”

El titular de Hacienda destacó la gestión de la exautoridad y aseguró que “se le echa de menos”, aunque aclaró que una eventual vuelta al Gobierno no depende de su cartera.

Nelson Quiroz

Diana Copa

19 DE MAYO DE 2026/VALPARAISOEl ministro de hacienda Jorge Quiroz junto al subsecretario Juan Pablo Rodríguez durante la sesion en sala de la camara de diputados en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO

19 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO El ministro de hacienda Jorge Quiroz junto al subsecretario Juan Pablo Rodríguez durante la sesion en sala de la camara de diputados en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la gestión del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo luego de que un examen capilar arrojara un resultado positivo por consumo de drogas, situación que la exautoridad ha cuestionado públicamente.

Consultado por el escenario de la exautoridad y sus declaraciones tras conocerse nuevos exámenes negativos, el jefe de la billetera fiscal aseguró que mantiene una evaluación positiva de su desempeño durante el tiempo que estuvo en el Gobierno.

Yo le tengo un gran aprecio al subsecretario. Hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también”, afirmó el secretario de Estado.

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19 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO Ministro hacienda Jorge Quiroz y Juan Pablo Rodríguez , durante la discusión Primer trámite constitucional. Informes de las comisiones de Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Trabajo y Seguridad Social. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El ministro agregó que se alegró por los resultados favorables obtenidos por Rodríguez en otros análisis, pero remarcó que una eventual reincorporación al Ejecutivo no depende de su cartera.

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“Me alegra mucho los resultados que obtuvo en sus otros tests, pero lo que ocurra de aquí en adelante con su situación respecto al gobierno no cabe dentro de mi ámbito de decisión”, sostuvo.

Ante la pregunta de si le gustaría que Rodríguez regresara como subsecretario de Hacienda, Quiroz reiteró su respaldo profesional hacia la exautoridad, aunque señaló que la decisión corresponde a una evaluación general del Ejecutivo.

“Juan Pablo Rodríguez fue un excelente subsecretario, concluyó una excelente labor, tengo la mejor opinión profesional de él, pero su reiteración o no al gobierno es algo que está por sobre mi nivel de decisión”, indicó.

Rodríguez rompió el silencio este fin de semana y aseguró que nunca ha consumido drogas, además de cuestionar el procedimiento del laboratorio que realizó el examen capilar. La exautoridad afirmó que desconoce si la muestra analizada corresponde a su cabello y planteó la posibilidad de realizar un examen de ADN para verificarlo.

Sobre las dudas surgidas respecto a los protocolos aplicados en este tipo de procedimientos, el ministro Quiroz señaló que corresponde al Ministerio del Interior revisar eventuales modificaciones y recordó que existen casos de falsos positivos en este tipo de pruebas.

Existen los falsos positivos, que a veces sale un resultado positivo y debe ser negativo. Eso es muy común, está estudiado”, explicó.

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