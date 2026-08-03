Ministra de Salud cuestiona proyecto “Escucha su corazón”: “Científicamente no tiene sentido”

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó el proyecto “Escucha su corazón” y aseguró que no existe evidencia científica que demuestre que escuchar la actividad cardíaca fetal lleve a una mujer a desistir de una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales vigentes.

La iniciativa, impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, ha recibido críticas tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo.

En conversación con Tele13 Radio, Chomali explicó que el Ministerio de Salud revisó los antecedentes clínicos disponibles, pero no encontró evidencia que respalde el efecto atribuido a la medida.

La secretaria de Estado señaló que “no existe evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión” al enfrentar situaciones como riesgo para su vida, inviabilidad fetal de carácter letal o un embarazo producto de una violación.

“No entiendo cuál es el sentido”

Chomali recalcó que las circunstancias contempladas en la ley de aborto en tres causales son especialmente complejas y que no existen estudios que acrediten que escuchar la actividad cardíaca reduzca la decisión de interrumpir el embarazo.

En esa línea, la ministra afirmó que “científicamente no hay sentido en que la mujer vaya a cambiar de decisión” mediante este procedimiento.

La titular de Salud también abordó las advertencias respecto de una posible revictimización de las mujeres, aunque precisó que la cartera todavía no ha profundizado en sus eventuales consecuencias psicológicas.

Finalmente, Chomali señaló que “se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo”, pero insistió en que, desde el punto de vista científico, no hay evidencia de que la medida produzca el efecto planteado por sus impulsores.