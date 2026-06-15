Uruguay no puede con el cerco saudí y mantiene la sequía de Sudamérica en el Mundial 2026 / DeFodi Images

Sudamérica sigue sin poder festejar un triunfo en el Mundial 2026 y este lunes quien falló en su intento por ganar en el debut por la cita planetaria fue Uruguay, que empató 1-1 con Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

El elenco dirigido por Marcelo Bielsa tuvo el manejo en los primeros minutos del juego, aunque el elenco árabe mantuvo la misma tónica que en Qatar 2022, apuntando al contragolpe.

Los charrúas comenzaron con chances de Araújo y Viñas, pero Arabia Saudita tuvo oportunidades claras en las pelotas detenidas.

A los 37 minutos, Abdulelah Al-Amri forzó la gran tapada de Muslera, pero el arquero de Estudiantes de La Plata no pudo capturar la pelota tres minutos más tarde y Al-Amri tuvo revancha al abrir la cuenta.

¡GOL DE ARABIA SAUDITA!



Al-Amri aprovechó y puso el 1-0 ante Uruguay en el debut. pic.twitter.com/UMWc2EHIG0 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Intentando sacudirse del impacto inicial en el marcador, Uruguay fue profundizando en el segundo tiempo ante un elenco asiático que tendió poco a poco a retrasarse en el campo.

Fue así como Al Owais, el portero saudí, empezó a ser protagonista, conteniendo un cabezazo de Viñas y luego contando con ayuda del poste derecho, donde se estrelló un tiro de Manuel Ugarte a los 59 minutos.

¡¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A URUGUAY!!



Ugarte remató de media distancia y la pelota impactó contra el vertical derecho de Al Owais. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kf6e9rJZl2 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026

Sin embargo, los charrúas siguieron martillando y encontraron premio al minuto 79, cuando Maximiliano Araújo igualó al capturar una pelota suelta por Al Owais.

¡EMPATÓ URUGUAY!



Maxi Araújo puso el 1-1 ante Arabia Saudita e ilusiona a los charrúas. pic.twitter.com/oZPw2tWqWU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Con el 1-1, la “Celeste” se mantuvo en su dinámica ofensiva y dispuso de ocasiones peligrosas tras disparos de Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz y Federico Valverde, pero sin éxito.

El asedio de Uruguay no terminó con el triunfo esperado y los charrúas terminaron lamentando el empate que deja totalmente igualado el grupo H, todos con un punto. Ahora, el cuadro oriental deberá prepararse para jugar el domingo 21 ante Cabo Verde, mientras que los saudíes jugarán el mismo día ante España.