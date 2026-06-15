Túnez ya tiene nuevo técnico para el Mundial 2026: hizo historia en Qatar 2022

Luego de la dura goleada ante Suecia en el primer partido de la Copa del Mundo, la Federación Tunecina de Fútbol despidió a Sabri Lamouchi, algo que se ha visto muy pocas veces en el inicio de una cita mundialista.

Tras esto, asumió de manera interino Mondher Kebaier, pero la federación hizo una rápida búsqueda que ya encontró a su próximo líder en la Copa del Mundo: Hervé Renard. Según informó el medio francés M6, el entrenador de 57 años tomará rápidamente la responsabilidad para dirigir en el Mundial.

El técnico francés viene de ser despedido en Arabia Saudita dos meses antes del inicio de la cita mundialista. Recordar que él fue uno de los principales protagonistas en el Mundial pasado, cuando venció por 2 a 1 a Argentina en la fase de grupos, siendo un resultado histórico para los árabes.

Se espera que el debut de Hervé Renard en Túnez sea el sábado 20 de junio ante Japón. De ser así, el técnico dirigirá su tercera Copa del Mundo consecutiva, tras hacerlo con Marruecos en Rusia 2018 y Arabia Saudita en Qatar 2022.