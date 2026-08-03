Salvó de milagro: explosión por fuga de gas en Hualaihué deja a adulto mayor con quemaduras graves

Una fuerte explosión al interior de una vivienda dejó a un adulto mayor con lesiones de gravedad durante la noche del domingo en el sector Chauchil, comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia se habría originado tras un escape de gas en el inmueble.

El afectado era el único habitante de la vivienda y sufrió quemaduras graves producto de la explosión.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Contao y de la Segunda Compañía de Hornopirén, quienes controlaron la emergencia y colaboraron en las labores de rescate y asistencia de la víctima.

El adulto mayor fue trasladado inicialmente hasta la Posta de Salud Rural de Chauchil. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Centro de Salud de Hornopirén para recibir atención especializada.

Por ahora, no se han entregado nuevos antecedentes sobre su evolución médica ni sobre los daños estructurales ocasionados en la propiedad tras la explosión.

El Departamento Técnico de Bomberos quedó encargado de realizar los peritajes para determinar las causas precisas del escape de gas y establecer cómo se produjo la emergencia.