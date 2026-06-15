Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 16 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este martes contempla cuatro duelos.
Hoy, martes 16 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la primera fecha del grupo I y dos más abrirán la disputa del grupo J.
Revisa también:
Grupo I
La programación del Mundial 2026 hoy 16 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el MetLife de Nueva York, donde Francia enfrentará a Senegal. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Noruega se medirá ante Irak en el Gillette Stadium de Boston, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.
Grupo J
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 21:00 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas, lugar en que Argentina se medirá con Argelia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+
Luego, a partir de la medianoche en Chile, Austria jugará ante Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.
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