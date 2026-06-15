Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 16 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Omar Vega

Hoy, martes 16 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo I y dos más abrirán la disputa del grupo J.

Grupo I

La programación del Mundial 2026 hoy 16 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el MetLife de Nueva York, donde Francia enfrentará a Senegal. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Noruega se medirá ante Irak en el Gillette Stadium de Boston, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

Grupo J

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 21:00 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas, lugar en que Argentina se medirá con Argelia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+

Luego, a partir de la medianoche en Chile, Austria jugará ante Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.