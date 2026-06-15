;

Así será el homenaje de Portugal a Diogo Jota durante el Mundial 2026

A casi un año del sensible fallecimiento del ex delantero del Liverpool, la selección lusa le realizará un homenaje en la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Este miércoles 17 de junio debutará Portugal ante República Democrática del Congo por la Copa del Mundo. En un partido que estará marcado por la presentación de Cristiano Ronaldo en la competencia, la selección lusa estrenará un homenaje a Diogo Jota que utilizará en todo el Mundial.

En cada partido que disputen en la Copa del Mundo, los futbolistas portugueses portaran una pulsera con los colores rojo y verde de la bandera de Portugal, el logo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y todos los convocados a la cita mundialista, mientras que por el otro lado se encuentra Diogo Jota.

Esta pulsera fue un regalo del primer ministro del país, Luis Montenegro, a los jugadores para realizar un homenaje en la cita mundialista. “Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”, contó Vitinha en conferencia de prensa.

Más información

ADN

El próximo 3 de julio se cumplirá un año del sensible fallecimiento del futbolista luso, quien perdió la vida con 28 años tras un accidente de tránsito que sufrió en España junto a su hermano.

Diogo Jota disputó 49 partidos y anotó 14 goles. El delantero quedó fuera de la convocatoria en el Mundial 2022 por una lesión en la pantorrilla y nunca pudo estar presente en una cita mundialista.

Los dirigidos por Roberto Martínez son uno de los principales favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. Los lusos integran el Grupo K, en el cual están Uzbekistán, Colombia y República del Congo.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad