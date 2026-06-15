Así será el homenaje de Portugal a Diogo Jota durante el Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio debutará Portugal ante República Democrática del Congo por la Copa del Mundo. En un partido que estará marcado por la presentación de Cristiano Ronaldo en la competencia, la selección lusa estrenará un homenaje a Diogo Jota que utilizará en todo el Mundial.

En cada partido que disputen en la Copa del Mundo, los futbolistas portugueses portaran una pulsera con los colores rojo y verde de la bandera de Portugal, el logo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y todos los convocados a la cita mundialista, mientras que por el otro lado se encuentra Diogo Jota.

Esta pulsera fue un regalo del primer ministro del país, Luis Montenegro, a los jugadores para realizar un homenaje en la cita mundialista. “Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”, contó Vitinha en conferencia de prensa.

El próximo 3 de julio se cumplirá un año del sensible fallecimiento del futbolista luso, quien perdió la vida con 28 años tras un accidente de tránsito que sufrió en España junto a su hermano.

Diogo Jota disputó 49 partidos y anotó 14 goles. El delantero quedó fuera de la convocatoria en el Mundial 2022 por una lesión en la pantorrilla y nunca pudo estar presente en una cita mundialista.

Los dirigidos por Roberto Martínez son uno de los principales favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. Los lusos integran el Grupo K, en el cual están Uzbekistán, Colombia y República del Congo.