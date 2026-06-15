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Argentina - Argelia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El campeón del mundo se mide ante los africanos por la primera fecha del Grupo J.

Carlos Madariaga

Argentina - Argelia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Argentina - Argelia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Icon Sportswire

Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia. Ambas selecciones se ven las caras este martes en Kansas, por la primera jornada del Grupo J.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni busca arrancar con éxito la defensa del título alcanzado en Qatar 2022, apuntando a que Lionel Messi pueda cerrar con broche de oro su sexta y última Copa del Mundo.

En tanto, los argelinos llegan con la ilusión de lucirse en su quinta participación mundialista. Con Riyad Mahrez a la cabeza, apenas sufrieron una derrota en la ruta a su regreso a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Argelia, válido por la primera jornada del Grupo J, se disputa este martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium ubicado en la ciudad de Kansas.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Francia vs. Senegal?

En Chile, el compromiso entre Argentina y Argelia será transmisión en televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO, Disney+ y Paramount+, y podrá seguirse online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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