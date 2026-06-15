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Irak - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El conjunto europeo, liderado por Erling Haaland, hará su estreno en el torneo planetario ante la selección iraquí por el Grupo I.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este martes debutarán las selecciones del Grupo I del Mundial 2026, jornada donde se enfrentarán Irak y Noruega, dos escuadras que vuelven a disputar una Copa del Mundo después de muchos años.

El combinado iraquí no participaba de un Mundial desde México 1986, mientras que el conjunto noruego no lo hacía desde Francia 1998.

El elenco europeo se presenta en esta cita planetaria con dos figuras excluyentes en su plantel: el delantero del Manchester City, Erling Haaland, y el volante del Arsenal, Martin Odegaard.

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Por su parte, la selección de Medio Oriente está liderada por Aymen Hussein, máximo referente del plantel y uno de los goleadores históricos de Irak, registrando 32 tantos en 91 partidos.

¿Cuándo y a qué hora juega Irak vs. Noruega por el Mundial 2026?

El duelo entre Irak y Noruega, válido por la primera jornada del Grupo I, está programado para este martes 16 de junio a las 18:00 horas de Chile. El partido se disputará en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Irak vs. Noruega?

En Chile, el encuentro entre Irak y Noruega se podrá ver en televisión a través del canal DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

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