Exsubsecretario de Hacienda rompe el silencio tras test positivo por drogas: “No sé si es mi pelo”

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó por primera vez la polémica que terminó con su salida del Gobierno luego de que un test capilar arrojara un resultado positivo por consumo de drogas.

En conversación con Mesa Central, la exautoridad insistió en su inocencia, aseguró que el examen contiene un error y afirmó que su principal objetivo es recuperar su credibilidad.

Rodríguez explicó que cuenta con un test de pelo realizado en abril que dio negativo y sostuvo que, considerando el período que cubren este tipo de análisis, tendría al menos seis meses sin consumo de sustancias ilícitas.

Además, reveló que, tras el resultado positivo del examen de junio, se sometió a un test de orina —que resultó negativo— y a otros tres análisis capilares, cuyos resultados aún están pendientes.

“No sé si es mi pelo”

Durante la entrevista, Juan Pablo Rodríguez cuestionó el procedimiento realizado por el laboratorio y planteó dudas sobre la trazabilidad de la muestra analizada. “Yo no sé si es mi pelo porque el laboratorio no me entregó la cadena de custodia”, afirmó.

Asimismo, recordó que fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien le comunicó el resultado positivo. “Yo le transmití en el acto que ese resultado es un error, que no sé bien qué condujo ese error, si es que no es mi pelo, es contaminación o un error de calibración de una máquina, pero estoy completamente seguro que ese resultado era un error”, sostuvo.

El exsubsecretario también aseguró estar dispuesto a someter la muestra cuestionada a un examen genético. “Que un laboratorio que tenga estándares internacionales le haga un examen de ADN a ese pelo porque yo no sé si es mi pelo”, señaló.

Pese a la controversia que derivó en su renuncia, Rodríguez afirmó que continuará respaldando al Ejecutivo. “De mi boca no va a salir nunca una crítica específica al Gobierno. Soy un agradecido de todos los ministros y del Presidente, que me nombró en un cargo de exclusiva confianza”, expresó, agregando que hoy está enfocado en “reivindicar mi nombre, mi reputación y mi honra”.