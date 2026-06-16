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Bombazo en el Mundial 2026: selección europea se quedará sin DT pase lo que pase

El entrenador dejará el cargo una vez finalice la Copa del Mundo, independientemente del resultado que obtenga su equipo.

Daniel Ramírez

Bombazo en el Mundial 2026: selección europea se quedará sin DT pase lo que pase

Bombazo en el Mundial 2026: selección europea se quedará sin DT pase lo que pase / Al Sermeno/ISI Photos

A pocas horas del debut de Portugal ante Congo en el Mundial 2026, se dio a conocer que el técnico Roberto Martínez dejará la banca de la selección lusa una vez que concluya la participación de su equipo en la cita planetaria.

La información fue dada a conocer por el medio británico TalkSport, que aseguró que el entrenador español ya tomó la decisión de no renovar el contrato que lo une al combinado portugués y que vence a finales de julio.

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De esta manera, la salida de Martínez se concretará tras el cierre de la campaña mundialista de Portugal, independientemente del resultado que obtenga el equipo en esta Copa del Mundo.

De acuerdo al medio citado, el estratega de 52 años está interesado en regresar a la Premier League, donde registra pasos por las bancas de Everton, Wigan Athletic y Swansea City.

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