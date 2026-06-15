El antecedente que ilusiona a Túnez en el Mundial 2026: pocas veces ocurre esto

Túnez cayó goleado ante Suecia por 5 a 1 en su debut en el Mundial 2026. A raíz de esto, la federación tunecina despidió a su técnico, Sabri Lamouchi y asumió como interino Mondher Kebaier para encaminar el rumbo de la selección en la fase de grupos.

Pese a ser algo que pocas veces ocurre al comienzo de un torneo internacional, hay un dato que ilusiona a los tunecinos.

En 2024, Costa de Marfil echó a su entrenador, Jean-Louis Gasset en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones y después se coronó campeón del torneo.

Su despido ocurrió después de caer goleado por 4 a 0 ante Guinea Ecuatorial, siendo un resultado histórico. Tras esto, la federación marfileña dejó de contar con los servicios ya que estaban quedando eliminados del torneo.

¿Qué pasó? Una serie de resultados colocó a Costa de Marfil como mejor tercero y avanzó de ronda, sin embargo su entrenador ya estaba despedido. El cargo lo asumió Emerse Faé de manera interina y realizó una gran fase eliminatoria y venció a Senegal, Malí y República Democrática del Congo para llegar a la final.

En la última instancia sorprendieron y vencieron a Nigeria por 2 a 1, con goles de Franck Kessié y Sebastián Haller. Con esto, los “Elefantes” obtuvieron su tercera Copa Africana de Naciones.

Con este antecedente, Túnez se puede ilusionar con repetir el camino de Costa de Marfil y seguir avanzando de fase en esta Copa del Mundo. Ahora, tendrán que enfrentar a Japón y después a Países Bajos por el Grupo F.