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VIDEOS. Irán y Nueva Zelanda igualaron en el Mundial 2026 en uno de los mejores partidos de la jornada

Los iraníes y neozelandeses protagonizaron uno de los mejores partidos del día en la Copa del Mundo. Elijah Just anotó un doblete para los oceánicos.

Lucas San Martín

(Photo by Jamie Squire/Getty Images)

(Photo by Jamie Squire/Getty Images) / Jamie Squire

En el marco de su debut en el Mundial 2026, Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 en un partido disputado en el SoFi Stadium de Estados Unidos. Ambas escuadras realizaron un entretenido duelo que tuvo constante peligro en las dos áreas.

Antes de los 10 minutos del primer tiempo, los neozelandeses golpearon inmediatamente. Elijah Just abrió el marcador tras un grosero error de la defensa iraní y definió con un potente disparo cruzado.

Luego, los dirigidos por Darren Bazeley, siguieron atacando para estirar la diferencia en el marcador. Por su lado, Irán no se quedó atrás y tuvo varias ocasiones para empatar el encuentro. Fue así cuando a los 33′, Ramin Rezaeian anotó la igualdad con un fuerte remate para batir al portero tras una gran jugada por la banda derecha.

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En el segundo tiempo, el partido mantuvo su gran ritmo obtenido en la primera etapa y con peligro en los dos arcos. No obstante, el que se puso por delante fue Nueva Zelanda, gracias a un doblete de Elijah Just que definió de gran manera en el área después de una asociación con Chris Wood.

Pocos minutos más tarde, el elenco de Amir Ghalenoei volvieron a empatar el encuentro con el gol de Mohammed Mohebi, quien quedó solo en el área producto de un espectacular centro de Ramin por la banda derecha.

Después de esta anotación, Irán subió sus líneas para ir en búsqueda del triunfo, pero se encontró con una sólida defensa de Nueva Zelanda que optó por apostar al contraataque en los últimos minutos. Sin embargo, el marcador no cambió y ambas selecciones sumaron un punto en el Grupo G.

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