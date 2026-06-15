Presidente José Antonio Kast califica de “gravísima” denuncia por eventual tráfico de menores haitianos

15 de junio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, presenta indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal, en compañía de los ministros de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; de Educación, María Paz Arzola, de Segpres, José García Ruminot, de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de la Mujer y Equidad de Género, Judit Marín. En la imagen, Jose Antonio Kast, Presidente de la República, se dirige a los invitados a la ceremonia. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió de manera pública a la denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La acción judicial del organismo estatal apunta a la existencia de una presunta red de tráfico ilícito de personas, detectada tras el arribo de una serie de vuelos chárter procedentes de Haití durante el año 2025 bajo la justificación de planes de “reunificación familiar”.

La ofensiva jurídica del Sermig se estructuró a partir de las conclusiones de una serie de fiscalizaciones conjuntas y auditorías en terreno coordinadas por la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI). De acuerdo con el cuerpo del documento ingresado al Ministerio Público, los controles fronterizos permitieron determinar que “se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos”.

Ante la gravedad de los antecedentes expuestos por los estamentos fiscalizadores, el Mandatario empleó sus plataformas oficiales en redes sociales para fijar la postura del Ejecutivo y manifestar su preocupación por las debilidades de control detectadas en las fronteras aéreas del país.

Reacción del Mandatario y compromisos procesales

A través de una publicación difundida en su cuenta de la plataforma X, el Jefe de Estado tildó las dinámicas de transporte e ingreso de los menores de edad de carácter “gravísima”, instando a los estamentos correspondientes a actuar con celeridad. “La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención”, enfatizó el Máximo Mandatario en su mensaje escrito.

En esa misma línea de conducción política, el Presidente Kast anunció de manera formal las directrices que adoptará el aparato de Gobierno para robustecer la indagatoria penal que liderará la Fiscalía Metropolitana. El Jefe de Estado aseguró que la administración central pondrá de forma activa “los antecedentes a disposición de Fiscalía y va colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 15, 2026

La determinación del Ejecutivo busca respaldar las solicitudes de diligencias del Sermig, organismo que en su presentación judicial persigue establecer las cuotas de responsabilidad penal que recaen tanto sobre los adultos acompañantes que simularon las tutorías como sobre las aerolíneas operadoras y agencias de viajes intermediarias que facilitaron el traslado logístico de los menores de edad caribeños sin la documentación legal obligatoria.